Житель Новосибирска убил свою девушку в ее день рождения

Новосибирск, 7 марта. В Новосибирске девушку зарезали в день ее рождения, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией.

Также известно, что убитая девушка не состояла на учетах в ПДН или ПНД и характеризовалась как положительная. Ее бойфренд, подозреваемый в убийстве, ранее не попадал в полицейские сводки. Друзья парня также хорошо высказываются о нем. Мотивы преступника пока неизвестны.

Окровавленное тело 17-летней девушки обнаружили в квартире, где она проживала с 19-летним возлюбленным. Изначально парень скрылся с места преступления и покинул территорию Новосибирской области. Позже его задержали в Кемерове. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. Обстоятельства трагедии установят специалисты.