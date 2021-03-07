Андрей Семенов: Соперник Петра Яна выиграл бой только благодаря умению плакать

Москва, 7 марта. Известный российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов считает, что соперник Петра Яна победил в бою только за счет своих хороших актерских качеств. В беседе с корреспондентом ФАН он отметил, что Алджамейн Стерлинг вовремя и правдоподобно заплакал и тем самым способствовал дисквалификации российского бойца. Хотя, по словам Семенова, Петр Ян все же нарушил правила поединка.

«Да, Петр нарушил правила, не спорю. Но там не было такого удара, чтобы Стерлинг не смог продолжать бой. Было видно, что человек — артист. Американец, мне кажется, хорошо сыграл, заплакал, он просто воспользовался моментом. Это хорошо было видно, когда Стерлинг встал уже после прекращения боя», — уверен он.

Собеседник ФАН считает, что весь бой прошел под диктовку нашего спортсмена. Петр Ян был явно готов к схватке лучше технически и физически, чем его американский оппонент.

«Первый раунд, второй раунд, третий раунд — по рисунку боя было видно, что Стерлинг уже все, подсел и подсел хорошо. Я думаю, что, если не в четвертом, уж точно в пятом раунде бой закончился бы в пользу Петра Яна», — утверждает Семенов.

Оправдывая действия российского спортсмена, он отметил, что Петр Ян в горячке схватки просто мог не увидеть, что его соперник поставил колено на татами, посчитав, что Стерлинг все же стоит на ногах.

Ранее ФАН сообщал, что чемпион UFC россиянин Петр Ян проиграл бой американцу Алджамейну Стерлингу. Спортсмена дисквалифицировали за удар коленом в голову.