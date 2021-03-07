Сенатор Пушков сравнил швейцарских феминисток с зомби

Москва, 7 марта. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с протестами в Швейцарии. Он написал об этом в Telegram-канале.

Недавно феминистки в Цюрихе организовали массовые акции. Участниками митинга стали порядка ста человек.

Полиция пыталась разогнать протестующих. Одна из феминисток набросилась на правоохранителя и укусила его. Стражи порядка старались ее задержать, но им помешала толпа. В итоге полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

«В голливудских фильмах кусаются зомби. Теперь мы узнали, что кусаются еще и феминистки. Сильнее всех — радикальные», — написал Алексей Пушков.

В Швейцарии из-за пандемии коронавируса действует запрет на массовые мероприятия. В результате протестов задержали двух человек.

Недавно Пушков рассказал, чем обернется для Германии отказ от строительства газопровода «Северный поток - 2», передавало Федеральное агентство новостей.