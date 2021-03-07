Иван Телегин опубликовал трогательное фото с 4-летней дочерью Пелагеи

Москва, 7 марта. Бывший муж певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин впервые за долгое время увиделся с их общей дочерью Таисией. Спортсмен опубликовал трогательный снимок в своем Instagram.

Таисия не виделась с отцом еще с рождественских праздников. Наконец, Телегин смог снова повидаться с четырехлетней дочерью. Своей радостью он поделился и с подписчиками, показав, как обнимает улыбающуюся малышку.

«Мой ангел», — подписал публикацию хоккеист.

Фолловеры Телегина не смогли оставить без комментариев этот пост. Они умилились трогательному воссоединению дочери и отца. При этом пользователи разделились на два лагеря: кто-то считает, что Таисия — копия мамы, а кто-то — что девочка пошла в отца.

«Мамины глазки»; «Мамина дочка»; «Рядом с папой — папина доченька, прямо копия. А рядом с мамой — вылитая мамочка. Все трое похожи друг на друга», — отметили поклонники.

Певица Пелагея объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным в конце декабря 2019 года. Экс-супруги обещали сохранить дружеские отношения ради их общей дочери Таисии, но бракоразводный процесс затянулся из-за судебных тяжб касательно раздела имущества. Друзья спортсмена уверены, что исполнительнице пришлось прибегнуть к услугам частных детективов, чтобы отыскать «миллионные активы» бывшего мужа.