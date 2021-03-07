Власти Нигерии заплатили пиратам выкуп за освобождение моряков

Абуджа, 7 марта. Военнослужащие армии Нигерии освободили 14 моряков, которых захватили пираты в Гвинейском заливе.

В плен попали четыре нигерийца и десять граждан других государств: Индонезии, Габона и Китая. Представитель вооруженных сил Мохаммед Йерим заявил, что спасательная операция прошла без осложнений: среди силовиков и гражданских жертв и пострадавших нет.

Властям Нигерии пришлось заплатить пиратам 300 тысяч долларов выкупа за возвращение заложников. В ближайшее время освобожденные моряки вернутся домой и встретятся с родными.

Китайское рыболовное судно, зарегистрированное в Габоне, захватили около порта Порт-Жантиль еще 7 февраля. Пираты использовали его в качестве базы для нападений на нефтяные танкеры.

Воды Гвинейского залива у берегов Западной и Центральной Африки остаются небезопасными. Больше всего от пиратства страдают Нигерия, Того и Кот-д’Ивуар. За 2020 год бандиты похитили 130 человек. В экспертном сообществе бытует мнение, что преступники не смогли бы совершать такое количество атак без поддержки в нигерийском правительстве и службе безопасности.