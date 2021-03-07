Полиция задержала убийцу 17-летней сибирячки после звонка его подруги

Новосибирск, 7 марта. Подозреваемого в убийстве 17-летней жительницы Новосибирска задержали в Кемерове благодаря звонку его приятельницы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Окровавленное тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в квартире, где она проживала с 19-летним возлюбленным. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.

Молодой человек рассказал обо всем своей подруге из Кемерова и поехал к ней, чтобы скрыться от полиции. Собеседница разрешила ему приехать и сразу же обратилась в правоохранительные органы — когда подозреваемый добрался до дома приятельницы, его задержали. На данный момент известно, что причиной убийства стал бытовой конфликт.