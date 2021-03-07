Художник Сергей Аверьянов пропал без вести в Москве после семейной ссоры

Москва, 7 марта. Художника Сергея Аверьянова разыскивают в Москве. Мужчина пропал после ссоры с женой. По словам женщины, на телефон он не отвечает.

Супруга Аверьянова сама обратилась в полицию. Она рассказала, что из дома ее муж ушел днем 6 марта и с тех пор не выходит на связь. Родственники также не знают, где он может быть. Женщина добавила, что причиной ссоры стал алкоголь — Аверьянов иногда выпивает. На даче в Московской области, а также в доме покойной матери художника не нашли.

Аверьянов состоит в Московском союзе художников, работает в технике мозаики и создает работы из плитки, смальты и натурального камня. В настоящее время полиция проводит проверку по факту исчезновения мужчины, устанавливая его местонахождение.