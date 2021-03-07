Никита Михалков ответил пытавшейся подсчитать его доходы Собчак

Москва, 7 марта. Известный режиссер и актер Никита Михалков резко отреагировал на попытки телеведущей и блогера Ксении Собчак подсчитать его доходы.

В своем YouTube-шоу Собчак вспомнила слова Михалкова о гонорарах некоторых актеров. Ведущая оценила сметы фильмов «Утомленные солнцем — 2: Предстояние», «Солнечный удар» и «Утомленные солнцем — 2: Цитадель» и заявила, что они выглядят странно.

«На все три фильма, которые вы назвали, бюджетных денег было истрачено 22%. В связи с законом о господдержке государством кинематографа. Все остальные деньги мы находили сами», — ответил блогеру именитый кинематографист в своей передаче «Бесогон».

Режиссер не обошел вниманием и заявление Собчак о том, что он получает «нехилую копеечку». По словам Михалкова, доход поступает к нему благодаря Российскому союзу правообладателей (РСП). Актер посоветовал телеведущей тоже заключить договор с РСП, если у нее есть авторское право на какие-либо произведения.

Говоря о гонорарах российских артистов, Никита Михалков заявлял, что, например, Александра Бортич получает по 200 тысяч рублей за съемочный день. Сама звезда «Полицейского с Рублевки», комментируя слова режиссера, отметила, что не является дорогой и очень занятой актрисой.