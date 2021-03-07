Вашингтон развязал против Пекина «войну микросхем»

Вашингтон, 7 марта. Администрация президента США Джо Байдена запретила поставку ряда чипов Китаю, что было названо «войной микросхем» в зарубежных СМИ.

В Вашингтоне заявляют, что Пекин якобы использует американскую электронику против интересов США, включая и военные цели. Такое решение Белого дома способно замедлить рост китайской экономики и нанести удар по распространению мобильных сетей 5G. Такого мнения придерживается журналист издания Asia Times Дэвид Голдман.

«Запрет Вашингтона на экспорт высокопроизводительных компьютерных чипов грозит замедлить запланированное развития сетей 5G в Китае и нанести ущерб на 200 миллиардов долларов», — заметил автор.

Неизвестно, насколько быстро Китай сможет возместить недостаток американских микросхем, основанных на продвинутых полупроводниках. Некоторые производства в КНР уже остановлены. Решение об ограничении поставок микросхем были приняты в ответ на попытку Пекина ограничить поставки редкоземельных металлов в Соединенные Штаты. Отсутствие таких материалов могло бы помешать производству боевой авиации, в частности, истребителей F-35 Lightning II.

Ранее стало известно, что США утратили статус главного торгового партнера Европы. Вместо них на первое место вышла КНР, поставляющая в Европу электронику.