20 автомобилей столкнулись в Домодедовском районе Москвы. ФАН-ТВ

Массовое ДТП произошло на 29 км трассы М4, в направлении Москвы. Участниками аварии стали около 20 автомобилей.

Очевидцы делятся видео с места ЧП в Интернете и не верят своим глазам. По предварительным данным, причиной ДТП стала вернувшаяся зима и гололедица на дорогах.

Сразу несколько водителей не справились с управлением и оказались на обочине трассы. На место уже выехали спецслужбы. О пострадавших пока не сообщается.

Сотрудники ДПС просят не забывать об опасностях на дорогах в связи с непогодой. Сейчас необходимо быть предельно внимательными и осторожными, не превышать скоростной режим.