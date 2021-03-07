Экономист оценил новые правила использования маткапитала в России

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в интервью ФАН оценил решение Правительства России упростить процедуру использования материнского капитала. Эксперт считает, что это позволит россиянам решить проблемы с жильем.

Родителям, получившим сертификат на материнский капитал, станет проще использовать его средства для улучшения жилищных условий. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабинета министров России.

Изменения коснутся случаев, когда средства материального капитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

Кроме того, пресс-служба кабмина сообщает, что с 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить материнский капитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Экономист Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей назвал хорошей новостью решение кабинета министров страны упростить процедуру использования маткапитала. По его словам, новые правила позволят гражданам Российской Федерации значительно улучшить свои жилищные условия.

«Хорошей новостью является возможность использования материнского капитала для приобретения земельных участков, строительства собственного жилья на них. Постановление правительства расширяет возможности по применению маткапитала для решения жилищных проблем граждан Российской Федерации. Здесь нужно учитывать тот факт, что у нас почти половина всего жилья строится не частными застройщиками, а самими россиянами. Теперь у граждан появляется очень неплохая возможность значительно улучшить свои жилищные условия», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что с 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке — после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале Госуслуг. В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил сделать материнский капитал в России прогрессивным и выплачивать за каждого последующего родившегося ребенка больше денег, чтобы семьи богатели.