В чем прав и в чем ошибается доктор Комаровский. Колонка Голоса Мордора

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал большое интервью «журналисту» Дмитрию Гордону, одному из самых одиозных представителей украинских массмедиа. И как водится, не обошлось без небольшого скандала.

Инцидент произошел во время дискуссии о нынешнем состоянии украинского государства. Как известно, Дмитрий Гордон — сторонник нынешнего «европейского» курса Украины, он считает, что страна развивается абсолютно правильно, а мешает развитию лишь Россия, которая уже несколько лет «воюет с молодой европейской демократией».

Евгений Комаровский очень резко высказался о нынешнем состоянии Украины. Настолько резко, что удивленный Гордон спросил Комаровского, а не «ватник» ли он? На что доктор ответил:

«Развитая страна? Откуда у вас, у людей этой страны во главе с тобой, столько понтов, извини? Мы что, развитая страна? Мы были развитой страной. Мы в космос ракеты пускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы».

Доктор Комаровский прав, но лишь отчасти. Да, Украина когда-то была очень развитым государством. С великолепным сельским хозяйством и мощнейшей промышленностью. Украина была способна строить огромные самолеты, космические ракеты и авианосцы. Население Украины увеличивалось огромными темпами, новые стройки росли как грибы после дождя. Экономический потенциал Украины был на самом деле сравним с потенциалом развитой европейской страны. Только это была… не совсем Украина. Это была Украинская Советская Социалистическая Республика в составе огромной страны — Союза Советских Социалистических Республик. Если хотите — называйте это советской империей, ибо, по сути, так и есть — СССР оказался прямым наследником империи Российской, даже несмотря на смену идеологии и довольно длительный период предания анафеме всей своей прежней, имперской истории.

И Украина была не то чтобы неотъемлемой частью этой империи — она была одной из главнейших ее частей, по сути, одной из метрополий. Обычно у империй есть одна метрополия, а у Российской и Советской их всегда было две — Санкт-Петербург или Москва и Киев. Украинский народ был точно таким же имперским народом, как и русский. По сути, между ними не было никакой разницы, а все разделение было очень условным. Просто две ветви единого русского народа. И все достижения Украины стали возможными именно благодаря такой конфигурации. Все развитие Украины происходило только тогда, когда она была частью большого имперского пространства. Украина бывала и независимой, иногда состояла в составе других государств, но эти периоды украинской истории не отмечены никакими крупными достижениями. Более того, все они приводили к огромным бедствиям — гетманщине, руине, оккупациям и настоящему холопству.

То, что происходит на Украине сейчас, лежит именно в этой парадигме — парадигме деградации и распада. Украинский народ оказался лишен своих исторических и родственных корней. Его настоящая история подменена на лживую, в которой Россия выставляется как многовековой враг Украины. А вместо настоящих достижений, которыми можно было бы гордиться, — сплошной карго-культ. И воровство истории из того же имперского периода. Украинские «историки» и политические деятели говорят о многовековом величии Украины и приводят в пример ученых, писателей, художников, которые зачастую просто проживали на территории Украины, когда она была частью огромной Русской Империи. А иногда получается совсем смешно — вот Айвазовский, он, оказывается сейчас тоже украинский художник. Армянин, проживавший в Крыму, в то время когда он никакого отношения к Украине не имел, — вдруг стал украинским художником.

Самолет АН-225, самый большой самолет в мире, на Украине тоже называют своим и очень им гордятся. И почему-то не вспоминают, что АН-225 самолет вовсе не украинский, а имперский, который строил и разрабатывал весь Советский Союз. Но после распада Союза он по недоразумению достался Украине и теперь стал «украинским». А на самом деле, Украина не то чтобы не способна сейчас повторить такой технический прорыв, вряд ли там способны собрать даже биплан АН-2.

И ядерное оружие было у Украины, да, советское. Ракеты и новейшие самолеты, способные доставить ядерные «подарки» в любую часть земного шара. Но Украина добровольно отказалась от этого ядерного оружия, так как попросту оказалась не в состоянии его обслуживать, а самолеты были порезаны на металл при деятельном участии американских партнеров.

Но, в общем-то, хорошо, что доктор Комаровский сейчас говорит даже так. Это значит, что самые умные люди Украины уже осознают гибельность ее нынешнего пути и не боятся высказывать свою точку зрения записным пропагандистам. Следующим шагом должно стать осознание, почему же все так произошло. И может быть тогда кто-то поймет, что главная причина в искусственной оторванности от исторической России, чьей неотъемлемой частью является Украина. Да, сейчас это ничего не изменит, но, когда Украина окончательно достигнет дна, ее придется восстанавливать и строить что-то новое. Вот тогда, возможно, и пригодятся такие люди, как доктор Евгений Комаровский.