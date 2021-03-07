В Симферополе объяснили, почему выросли заборы вокруг музыкального училища

Симферополь, 7 марта. С окончанием зимы в Крыму возобновились строительные и отделочные работы на фасадах, а также работы по благоустройству территорий. В частности, продолжается благоустройство прилегающей территории Симферопольского музыкального училища имени П. И. Чайковского, начатое в конце 2020 года. Практически закончены ограждение и часть работ по укладке покрытия на площадке, предназначенной для парковки автотранспорта. И она здесь действительно нужна, так как пока многие «добропорядочные граждане» оставляют свои авто на газоне.

Установка заборов вокруг образовательных учреждений обеспокоила местных жителей. Как выяснил корреспондент ФАН, подобные меры — требование безопасности и закона.

«Установка забора не наша прихоть, а требование безопасности и закона. Поэтому, планируя работы по установке ограждения, мы предусмотрели и благоустройство всей прилегающей зоны: обустройство парковки для сотрудников и гостей заведения, зону отдыха возле концертного зала, озеленение периметра, замену тротуарной плитки на крыльце здания, ремонт ступенек», — сказал замдиректора музыкального училища Валентин Водолазский.

Он добавил, что плиточное покрытие для парковочных мест используют повторно, лишь выравнивается площадка и укладка идет в соответствии с требованиями проекта. Таким образом, они сэкономят часть средств.

По заверению Валентина Водолазского, работы проводятся качественно и будут завершены в срок.

«Наше заведение располагается в центре города, рядом набережная Салгира, скверы, прогулочные зоны, поэтому у нас все должно быть очень красиво и качественно. Административное здание отремонтировано в 2017 году, концертный зал — в 2018-м. С завершением ремонта прилегающей территории наше заведение будет соответствовать всем требованиям музыкального учебного заведения столицы Крыма», — отметил сотрудник.

Подрядчиком выступает ООО «Стройстильсервис». Срок окончания работ — 01.07.2021 года.

Набережная реки Салгир и Екатерининский парк, расположенные неподалеку, уже прошли этапы благоустройства и реконструкции. Набережная реконструировалась на протяжении 2019-2020 годов. В процессе производства и сдачи работ было немало нареканий на их качество, поэтому подрядчику приходилось исправлять недостатки. На сегодня реконструкция на большей части набережной и в Екатерининском парке завершена, почищены источники. В частности, источник Апостола Савопуло, обустроенный в 1881 году.

Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского было открыто в 1910 году при Российском музыкальном обществе. Учебное заведение является центром академического, профессионального музыкального искусства Крыма. 23 апреля 2010 года училище отметило столетний юбилей.

В процессе обучения заняты 150 преподавателей, из которых 70% имеют высшую педагогическую категорию, а 33 преподавателя — почетные звания. Среди знаменитых выпускников училища — композиторы Г. М. Калинкович, А. С. Караманов, А. Лебедев, заслуженные и народные артисты, музыковеды, заслуженные работники культуры.

Ранее ФАН сообщал, что возле Екатерининского парка на днях появилась еще одна стройка. Мы выяснили, что там происходит.