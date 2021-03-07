«Он может плохо кончить»: психолог о планах 72-летнего Шуфутинского вновь стать отцом

Советский и российский эстрадный певец, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер Михаил Шуфутинский должен хорошо взвесить свои шансы завести ребенка. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала сообщения СМИ о том, что 72-летний артист хочет стать отцом в третий раз. В этом решении музыканта поддерживает и его возлюбленная Светлана Уразова. Она младше продюсера на 30 лет.

«Я не знаю, какое у него здоровье. Считаю, к этому вопросу нужно отнестись очень серьезно. Огромное количество смертей происходят во время полового акта, особенно когда мужчины в таком возрасте употребляют виагру. Нужно взвешивать свои шансы. Он может плохо кончить», — заметила психолог.

Марианна Абравитова предположила, с чем может быть связано желание артиста завести третьего ребенка.

«Скорее всего, в прошлых отношениях у Михаила не было глубокого погружения в своих первых двух детей. Поэтому сейчас он решил снова стать отцом», — сказала специалист.

В заключение она обратила внимание на еще одно важное обстоятельство.

«Вся мораль уже давным-давно перевернулась. Сейчас все пожилые родители ринулись делать детей. В больших городах совершенно спокойно к этому относятся. Это даже становится нормой. Мама тоже может быть пожилая, например, как в случае с Аллой Пугачевой. Важно помнить о другом. Этому ребенку практически всю жизнь придется жить без отца. Шуфутинскому 72 года. Мы все прекрасно знаем, что срок жизни человека ограничен. Думаю, и сам Михаил об этом помнит. Нужно понимать, что его избранница останется с частичкой артиста. Если она его любит, для нее это будет очень-очень важно», — подытожила эксперт.

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