После убийства 17-летней жительницы Новосибирска возбудили уголовное дело

Новосибирск, 7 марта. Окровавленное тело 17-летней девушки обнаружили в квартире, где она проживала с 19-летним возлюбленным. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.

По данным правоохранителей, в квартире дома по улице Кошурникова был найден труп несовершеннолетней с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи полагают, что подозреваемым является сожитель погибшей — он скрылся с места преступления и покинул территорию Новосибирской области.

Спустя некоторое время молодого человека задержали в Кемерове, сейчас его везут на допрос. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В Оренбуржье пьяный мужчина сломал руку сожительнице, после чего напал на незнакомую молодую женщину и жестоко избил. От полученных травм она скончалась на месте. Суд приговорил его к десяти годам колонии, сообщало издание РИА56.