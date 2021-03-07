Блогер Шарий посмеялся над заблокировавшим его Зеленским

Киев, 7 марта. Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях внес блогера Анатолия Шария в черный список. Журналист сообщил о случившемся в Telegram-канале.

Блогер Шарий был заблокирован украинским лидером в Twitter и Facebook. В качестве доказательства он прикрепил скриншот скрытого аккаунта президента в Twitter и иронично отметил, что так может поступить только «мировой лидер».

«Победа мирового лидера» — написал украинский политик.

Анатолий Шарий ранее был внесен в базу розыска МВД Украины. В списке «лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования» он находится с февраля, однако теперь среди мер пресечения указано постановление суда о разрешении на задержание с целью привода. Журналист в настоящее время пребывает на территории ЕС.

Федеральное агентство новостей сообщало ранее, как украинские журналисты сдавали коллег в СБУ.