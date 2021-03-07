Вступил в силу закон о детях-безбилетниках. События дня. ФАН-ТВ

Причины распада. Многочисленные микротрещины обнаружены в двигателе самолета Boeing 777, чьи обломки в феврале упали на американский город Денвер. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы Национального совета по безопасности на транспорте США. Согласно выводам специалистов, на лопастях двигателя просматриваются следы так называемого накопления повреждения металла, проще говоря, износа. С момента последней проверки двигателя прошло пять лет. Напомним, 20 февраля борт авиакомпании United Airlines выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. Вскоре после взлета у воздушного судна возникла проблема с двигателем. Лайнер буквально рассыпался в воздухе. «Металлический дождь» из обломков обрушился на жилую улицу города. Экипаж был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Никто из 241 пассажира не пострадал.

Москва и Минск проведут в марте сразу два совместных тактических учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщили в нашем Минобороны. В течение первого весеннего месяца параллельно на полигонах Поливно в Ульяновской области и Осиповичский в Минской армейцы примут участие в маневрах. Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе встречи договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.

Перед ковидом все равны. Генеральному директору компании Pfizer Альберту Бурле отказали во въезде в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса. По словам топ-менеджера, он уже получил первую дозу вакцины, но не успел ввести второй ее компонент. Между тем Тель-Авив пересмотрел свод запретов для своих сограждан. 6 марта власти Израиля утвердили переход к третьему этапу выхода из карантина. В частности, значительно больше свободы получили рестораны, банкетные залы, театры и стадионы. Определенные ограничения все еще сохраняются, но в стране явно ощущается «оттепель». Разрешены культурные, спортивные и общественные мероприятия, при условии, что в помещении будут находиться не более 500 человек, а на открытом пространстве — не более 750.

Вступил в силу закон о детях-безбилетниках

В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. Документ, разработанный Министерством транспорта, приняла Госдума. Председатель российского парламента Вячеслав Володин поддерживает решение в защиту маленьких «зайцев» до 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых.

«С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья», — приводятся на сайте Госдумы слова ее председателя Вячеслава Володина.

Председатель Госдумы подчеркнул, что не должны повторяться ситуации, подобные недавнему случаю в Кирове, где 12-летнюю безбилетницу выдворили из автобуса на 20-градусный мороз. И таких фактов до принятия закона в России было предостаточно.