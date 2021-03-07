Квартиры в малоэтажных домах стали популярны среди россиян

Москва, 7 марта. Жители России по итогам февраля 2021 года проявляли интерес к рынку малоэтажного строительства, сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

Речь идет о вторичном жилье в многоквартирных домах с небольшим количеством этажей — максимум три. Спрос на такие объекты в феврале вырос на 15% относительно аналогичного периода прошлого года. Стоимость жилья в малоэтажных домах выросла на 6% за год. Аналитики сервиса в беседе с "Известиями" отметили, что рынок малоэтажного строительства в России отличается неоднородностью. Сюда входят и многоквартирные дома, и элементы загородной недвижимости, например, таунхаусы.

Долгое время малоэтажное строительство было недооценено. Однако сейчас в отрасли наметились некоторые коррективы и ожидания, что она будет развиваться, заявил руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Риелтор Александр Харыбин предложил россиянам на время отказаться от инвестирования в жилье и обратить внимание на вложение средств в коммерческую недвижимость.