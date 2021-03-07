Бойцы ВСУ снова вывели из строя наблюдательный беспилотник ОБСЕ в Донбассе

Луганск, 7 марта. Украинская армия продолжает «глушить» беспилотники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

В сообщении представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня говорится, что наблюдательный БПЛА дальнего радиуса действия мониторинговой миссии подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что во время полета вблизи населенных пунктов Станица Луганская и Золотое-4 оба модуля GPS беспилотника вышли из строя. По предварительной оценке, помехи возникли в результате целенаправленного глушения.

В оборонном ведомстве республики напомнили, что аналогичный случай был зафиксирован 27 февраля в районе населенного пункта Гранитное. Отмечается также, что украинские военные неоднократно вели огонь по БЛПА наблюдателей, что фиксируется в отчетах самой миссии.

Ранее власти ДНР призвали ОБСЕ зафиксировать применение украинскими силовиками реактивных систем залпового огня в Донбассе.