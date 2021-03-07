В Курской области некоторые владельцы легких лодок смогут освободиться от налогов

Курск, 7 марта. ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области сообщает об изменениях правил регистрации судов. По их словам, теперь некоторые владелицы легких лодок смогут освободиться от налоговых выплат.

Согласно ст. 16 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ, государственной регистрации не подлежат шлюпки и плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 килограммов включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до восьми киловатт включительно.

«При этом ранее зарегистрированные маломерные суда, в том числе не подлежащие государственной регистрации в настоящее время, но продолжающие числиться в реестре маломерных судов, подлежат налогообложению по действующим налоговым ставкам, включая маломерные суда, не имеющие двигателей», — отмечают в ведомстве.

Владельцы легких лодок, которые не подлежали госрегистрации или были ранее занесены в реестр маломерных судов, для снятия учета могут обратиться в центр ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области по адресу: г. Курск, ул. Можаевская, 9, кабинет 201.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники МЧС Курской области приглашают жителей региона на временную работу спасателями-переправщиками. С желающими будет заключен официальный срочный трудовой договор на период весенних паводков.