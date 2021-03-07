Новая плотина избавит три провинции Зимбабве от засухи

Хараре, 7 марта. Власти Зимбабве начали строительство трубопровода, который должен перекачивать воду из водохранилища плотины Гвайи-Шангани в город Булавайо и его окрестности.

Населенный пункт расположен в регионе Матабелеланд, главной проблемой которого является постоянная засуха. Трубопровод — часть проекта Matabeleland Zambezi Water Project (MZWP), призванного решить проблему нехватки воды. Его реализация обойдется примерно в 600 миллионов долларов.

На первом этапе планируется возвести на реке Замбези в Хванге плотину Гвайи-Шангани. Эту задачу взяла на себя Китайская международная водно-электрическая корпорация (CWE).

Дамбу возводят в шести километрах ниже слияния двух притоков Замбези — Гвайи и Шангани. Объем водохранилища составит 634 миллиона кубометров. Изначально его планировали ввести в эксплуатацию в 2021 году, но из-за пандемии COVID-19 завершение работы отложили до 2022 года. Кроме того, рядом с плотиной построят гидроэлектростанцию мощностью 10 МВт.

Прокладка трубопровода — вторая фаза проекта Matabeleland Zambezi Water Project. Согласно плану строительства вода должна поступать в Булавайо. Там она будет проходить несколько этапов очистки, чтобы местные жители смогли использовать ее для собственных нужд и сельского хозяйства.

Реализация инициативы избавит регион от нехватки водного ресурса, создаст новые рабочие места и в целом положительно повлияет на социально-экономическое состояние трех провинций — Северного Матабелеланда, Булавайо и Южного Матабелеланда.