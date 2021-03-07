Юлии Началовой и певице МакSим приходилось бороться с анорексией

Москва, 7 марта. Многие российские и зарубежные звезды оказывались в опасности из-за слишком усердной борьбы с лишним весом. Некоторым знаменитостям приходилось встречаться с анорексией.

С расстройством пищевого поведения сталкивалась популярная певица МакSим (Марина Абросимова). В жизни исполнительницы был период, когда она весила 43 килограмма, причем 10 килограммов она скинула всего за месяц.

«Фанатично не вылезала из спортзала и очень мало ела. Чувствовала себя неважно. <...> Поклонники испугались, что я серьезно больна», — признавалась певица.

Победить проблему и остановить похудение МакSим помогли специалисты. Артистка отметила, что психологически это было сложнее, чем физически. С тех пор певица больше не садится на диеты и придерживается здорового образа жизни. В интервью «СтарХиту» знаменитость говорила, что сейчас старается ни в чем себя не ограничивать в плане питания.

До анорексии дошла в свое время и ныне покойная Юлия Началова. В 18 лет певица начала жить с солистом группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским, с которым они позднее поженились. Он предпочитал очень худых девушек, и артистка стала жестко себя ограничивать, чтобы сбросить вес.

«У меня было время, когда я весила 42 килограмма. В тот период я похудела на 25 килограммов за полтора месяца. Как? Сначала я пила воду. А потом уже ничего не пила и не ела. Я просто довела себя до анорексии», — рассказывала Началова.

У певицы начались серьезные проблемы со здоровьем, но худеть она перестала лишь тогда, когда врач сказал ей, что она не сможет иметь детей, если так будет продолжаться. При этом родные исполнительницы считают, что именно экстремальное похудение и привело в итоге к болезням, которые стали причиной смерти Началовой.