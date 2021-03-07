Певица Лолита Милявская стала ведущей «ДНК-шоу»

Москва, 7 марта. Музыкальная исполнительница Лолита Милявская стала ведущей «ДНК-шоу», в рамках которого будет составляться подробный генетический паспорт российских знаменитостей.

На отечественном телевидении уже есть программы, в которых используется ДНК-тестирование. Как правило, к нему прибегают, чтобы определить родство участников шоу с той или иной звездной персоной.

Новый проект, который продюсеры определяют как «генетический детектив», предполагает подробный разбор ДНК знаменитости. Генетический код может рассказать о предках, возможных заболеваниях и предрасположенностях к ним. Это и будет выясняться в ходе шоу, также станут известны подробности других пикантных деталей из личной жизни гостей передачи.

Певица Лолита, ставшая ведущей проекта, оценила новую работу как интересную и назвала ее пробой жанра. Артистка тоже сдала ДНК-тест. Проведя разговор с экспертами, она пришла к выводу: у нее «сломан» ген, отвечающий за гормон дофамин. Он отвечает за психоэмоциональное состояние человека.

«ДНК-шоу» стартует на онлайн-платформе Premier. Не исключено, что программу будут показывать и на телеканале ТНТ. Об этом пишет «КП».

Лолита вскоре предстанет не только в роли ведущей, но и в роли актрисы. Исполнительница играет в спектакле «Женитьба» Юрия Грымова. Из-за плотного графика Милявской приходится носить с собой в сумке успокоительные.