В Краснодаре ликвидировали пожар на площади 300 кв. м

Краснодар, 7 марта. В Краснодаре сотрудники МЧС два часа тушили пожар на складах, которые находятся на улице Вишняковой.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера рано утром. Через пару минут к месту вызова приехали около 50 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. Они установили, что пожар активно распространяется на складах и объявили повышенный ранг пожара. Огонь локализовали в 11:05.

Пострадавших и погибших при происшествии нет, так как помещении никого не было. Обстоятельства и причины пожара установят специалисты. По факту происшествия назначена доследственная проверка.