Исчезнувшие на выборах в Уганде: почему данные властей и оппозиции не совпадают

Кампала, 7 марта. Правительство Уганды и партия «Платформа национального единства» (NUP) опубликовали списки граждан, пропавших без вести в ходе январских выборов. Официальные данные не совпали с подсчетами оппозиции.

В правительственном перечне значилось 177 человек, тогда как у NUP количество фамилий достигло 680. При этом оппозиция включила в свой документ как фактически пропавших без вести, так и погибших, находящихся в заключении и даже возвратившихся после исчезновения при неясных обстоятельствах соратников.

В списках оказалось всего 71 совпадение; 609 граждан, которых внесла в свой документ оппозиция, не считаются пропавшими с точки зрения властей. В свою очередь NUP не предъявила претензий относительно 106 угандийцев, отмеченных правительством.

Анализ предоставленных в парламент данных показал, что некоторые фамилии в оппозиционном списке упоминаются дважды. И невозможно проверить, идет ли речь об однофамильцах либо это одни и те же люди. Так, некто Годфри Маганда фигурирует и как выпущенный под залог, и как появившийся после длительного отсутствия. При этом в правительственном перечне он числится как находящийся под стражей в военной тюрьме Макиндье.

Исчезновения сторонников оппозиционного кандидата, певца Роберта Кьягулани, выступающего под псевдонимом Боби Вайн, начались задолго до голосования.

В ноябре прошлого года в Уганде вспыхнули двухдневные беспорядки, вызванные арестом артиста. В столкновениях с полицией погибли более 50 человек, точное количество задержанных остается неизвестным. Во время и после выборов исчезновения людей продолжились.

Несмотря на сомнительные результаты голосования, Боби Вайн отказался от тактики привлечения соратников к уличным протестам и попытался оспорить переизбрание действующего президента страны Йовери Мусевени юридически. Он обратился в суд. После окончательного признания поражения лидер оппозиции потребовал от правительства вернуть сторонников NUP живыми или мертвыми.

We have so far verified 423 of our supporters who were kidnapped & are still missing. Gen. Jeje Odong only accounted for 89 of them! Gen. Museveni must #BringBackOurPeople dead or alive. Our list also shows those who have resurfaced with grave torture injuries, and those murdered pic.twitter.com/5pK4nFuDpi