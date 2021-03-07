Российский ракетный комплекс «Рубеж-М» для береговой обороны РФ показали на видео

Москва, 7 марта. Береговая оборона РФ может пополниться в следующем году ракетным комплексом тактического назначения «Рубеж-М».

Главная задача нового вооружения заключается в расширении возможностей по охране российского побережья. На одной платформе комплекса расположены РЛС, пусковая установка и аппаратура боевого управления. «Рубеж-М» будет оснащен теми же ракетами, что и комплекс «Бал».

«Совместное применение комплексов «Бал» и «Рубеж» позволяет заказчику гибко подойти к построению обороны побережья. По отдельным направлениям, либо это какие-то узкие участки суши, либо острова, либо инфраструктура, можно применить комплекс «Рубеж» там, где «Бал» в полной комплектации возможно был бы избыточен», — рассказывает главный инженер предприятия «Тайфун» Виталий Семес.

Одна из главных особенностей нового российского вооружения заключается в том, что «Рубеж-М» фактически является системой залпового огня с управляемыми ракетами, передает телеканал «Звезда».

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на представителей Ростеха сообщало, что управляемые снаряды и новые системы управления повысили точность стрельбы российских артсистем до 96%.