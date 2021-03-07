Невеста сына Королевой и Тарзана раскрыла, сколько зарабатывала стриптизом

Москва, 7 марта. Возлюбленная сына певицы Наташи Королевой и бодибилдера Сергея Тарзана Глушко Архипа раскрыла, сколько она зарабатывала в качестве стриптизерши.

Девушка по имени Мелисса встречается с Глушко-младшим уже несколько месяцев. У влюбленных есть общее увлечение — танцы на пилоне. По словам 20-летней невесты Архипа, для нее это не просто хобби. Мелисса утверждает, что танцы приносили ей неплохой доход.

«Я зарабатывала в клубах по 800 тысяч рублей [в месяц]. Я — жадная стриптизерша. Профессионально танцую на пилоне», — сказала девушка в программе «Ты не поверишь!».

Сейчас Мелисса живет в особняке звездной семьи вместе с возлюбленным, они с 18-летним Архипом поселились на третьем этаже. При этом все в доме продолжает делать Наташа Королева. Как утверждает невеста Глушко-младшего, певица очень рада, что возлюбленная ее сына обучает его танцам на пилоне.

Архип Глушко уже успел сделать предложение своей избраннице — он подарил Мелиссе кольцо на День святого Валентина. Свадьба звездного наследника и его возлюбленной может состояться этим летом.