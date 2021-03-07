В Северной Македонии одобрили для применения российскую вакцину «Спутник V»

Скопье, 7 марта. Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» российского производства прошла регистрацию в Северной Македонии.

Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре (emergency use authorization, EUA). Так российскую вакцину одобрили для использования уже в 46 государствах, общее население которых превышает 1,2 млрд человек.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудил с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебреисусом применение препарата «Спутник V» в экстренных ситуациях. Разговор прошел в формате видеозвонка, рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.