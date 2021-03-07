МИД Китая заявил о желании развивать сотрудничество с Евросоюзом

Пекин, 7 марта. Китай хочет развивать сотрудничество с Евросоюзом, власти не видят в лице ЕС системного соперника, заявил глава МИД КНР Ван И.

По словам дипломата, сотрудничество должно развиваться на основе взаимной выгоды. В ходе пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей Ван И отметил, что Китай с Европой объединяет большой круг общих интересов. Лейтмотивом двусторонних отношений было и остается взаимовыгодное сотрудничество, подчеркнул он.

«Отношения между нами носят равноправный, открытый характер, не направлены против третьих сторон, не находятся под чьим-либо влиянием», — подчеркнул дипломат.

Вместе с ЕС Китай готов приложить усилия, чтобы преодолеть глобальные вызовы и придать дополнительный импульс решению мировых проблем, заключил глава МИД КНР.

Ранее Ван И заявил, что Россия вместе с Китаем будут защищать авторитет ООН. Речь идет о борьбе с распространением политизации проблемы пандемии COVID-19 в мире.