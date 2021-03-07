Девушки-командиры танков ЗВО провели стрельбы в Подмосковье

Москва, 7 марта. Женщины-военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии провели боевые стрельбы из танков Т-80У. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа России.

Беглый огонь по позициям условного врага велся из гладкоствольных 125-мм пушек Т-80У. Мишени располагались на расстоянии от 1200 до 2000 метров перед экипажами. Они имитировали бронетехнику противника, которая находится в капонирах, окопах и других фортификационных сооружениях, имитирующих оборонительные позиции. Задачей женщин-командиров танков было полное уничтожение низколетящих летательных аппаратов условного противника из крупнокалиберных пулеметов.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что девушки, которые приняли участие в нынешних стрельбах, заняли второе место в международном конкурсе «Танковый биатлон» в 2019 году.

В маневрах приняли участие более 100 военнослужащих и около 30 единиц вооруженной техники Кантемировской дивизии Западного военного Округа РФ.

Ранее ФАН писал, что военнослужащие ЗВО устроили акцию в преддверии 8 Марта и поздравили жительниц Петербурга букетами тюльпанов. Солдаты прошли маршрут от станции метро Адмиралтейская до Гостиного Двора в военной экипировке.