СК возбудил уголовное дело после смертельного пожара в Уфе

Уфа, 7 марта. После пожара в уфимской многоэтажке возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.

По данным регионального главка МЧС, около 150 жильцов дома временно разместили в ближайшей школе, 46 из них — дети. Девятиэтажный дом загорелся в Уфе минувшей ночью. Прибывшие на вызов спасатели зафиксировали горение на четвертом этаже. Ликвидировать открытое горение удалось спустя несколько часов. Погибли двое взрослых и ребенок. Еще четыре человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Еще один пожар в жилом доме произошел в Екатеринбурге. Спасатели эвакуировали 23 человека и вынесли из горящей квартиры девочку-инвалида, сообщало URA.RU.