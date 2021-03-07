Накануне 8 марта в Курской области выявили карантинные нарушения в торговле цветами

Курск, 7 марта. Перед 8 мартом сотрудники управления Россельхознадзора в Курской и Орловской областях провели рейды с проверкой торговцев цветами для выявления нарушений.

Специалистами в городе Курчатов были установлены факты реализации импортных срезов цветов, таких как тюльпаны, ирисы, розы, в том числе более 950 срезов мимозы. Как стало известно, последние были завезены из подкарантинных фитосанитарных зон Российской Федерации без оповещения ТУ Россельхознадзора о доставке в регион данной продукции.

Согласно ст. 10. 3 КоАП РФ, торговцам теперь грозит административная ответственность.

Ранее ФАН сообщал, что грозит курскому риелтору за присвоение более 6 млн рублей у клиентов.