Причиной гендерного дисбаланса может быть сама природа

Москва, 7 марта. Корректировку гендерного баланса может производить сама природа. К такому выводу недавно пришла группа ученых.

Согласно предположениям экспертов, эволюция происходит методом проб и ошибок, однако предсказание жизненных качеств, необходимых для реализации планов, сильно затруднено. В связи с этим природа сама формирует запас различных вариаций, проводя среди самцов постоянный естественный отбор.

Жизнь продолжается для тех, кто оказался более сильным и выносливым среди представителей мужского пола, считают ученые. При этом в период общих улучшений жизненных условий на Земле количество рожденных мальчиков и девочек может выравниваться.

Хорошее воспитание способно научить ребенка с уважением относиться к женщинам. Об этом ранее рассказала детский психолог Наталья Наумова.