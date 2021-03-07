Задержан подозреваемый в тройном убийстве на Ямале

Ханты-Мансийск, 7 марта. На Ямале произошло тройное убийство в селе Газ-Сале Тазовского района. Жертвы и подозреваемый в преступлении находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Тела 51-летнего мужчины и 59-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями были обнаружены в квартире. Через несколько часов в другой квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело еще одного жителя села с аналогичными ранениями. Об этом сообщает региональный СК.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и двойном убийстве. Подозреваемого установили, им оказался ранее судимый 32-летний мужчина. Следствие считает, что он совершил сначала двойное убийство, потом отправился в другое село и зарезал 52-летнего собутыльника. Мотивы злоумышленника неизвестны. В отношении местного жителя назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Лангепасе мужчина убил мать после того, как она обвинила его в убийстве отца. Как сообщало агентство URA.RU, в ходе ссоры со своей пожилой матерью, высказавшей ему претензии из-за убийства в 2008 году отца, мужчина нанес женщине удар кухонным ножом в область груди. От полученного телесного повреждения последняя скончалась.