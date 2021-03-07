Пензенские пожарные почти сутки тушили полыхающий склад с пластиковой продукцией

Пенза, 7 марта. Более 20 часов понадобилось сотрудникам МЧС города Пензы для ликвидации пожара, произошедшего внутри огромного склада с пластиковой продукцией. Соответствующей информацией с корреспондентом ФАН поделилась пресс-секретарь ГУ МЧС по области Анна Шупилова.

Напомним, что возгорание произошло на окраине города 6 марта в 1:27 ночи. Площадь пожара составила 3500 квадратных метров. В 3:32 по местному времени огонь был локализован, а в 7:24 пожарные устранили открытое горение. Полная же ликвидация пожара была объявлена лишь в 21:45 того же дня.

Очевидцы сообщают, что даже на вторые сутки после начала возгорания ангара над ним возвышается столб едкого дыма.

Ранее ФАН сообщал, что в результате возгорания частного хостела в Новосибирске пострадали три человека.