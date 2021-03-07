В Севастополь переезжает так много россиян, что в городе решили принять новый генплан

Севастополь, 7 марта. Готовность россиян переехать жить в Севастополь настораживает губернатора города. Об этом он сообщил во время прямого эфира с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ, передает корреспондент ФАН.

«Недавно я смотрел социальный опрос по социальной среде, по разным планам, и, судя по этому опросу, люди, рассуждая о том, в какой город они хотели бы переехать, выбирают Севастополь. Это такая, может быть, и приятная, но пугающая тенденция», — рассказал Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что если люди начнут воплощать в жизнь свои намерения, то в городе начнется коллапс. Именно поэтому сейчас ведется активная работа по созданию качественной инфраструктуры, где комфортно смогут разместиться жители и гости города.

Уже сейчас в Севастополе строится пять школ, семь детских садов и больничный комплекс, однако еще одним мощным рывком вперед, по мнению властей города, станет генеральный план.

«Это больной вопрос для населения. Как известно, земельный вопрос самый сложный. Тем более здесь у нас отягощенная [Украиной] наследственность. Но в этом году, я надеюсь, мы решим это вопрос», — сообщил Михаил Развожаев.

Именно после принятия генплана город встанет на новую ступень своего развития, будут определены зоны развития, начнется строительство новых районов, дорог и других объектов инфраструктуры.

Напомним, разработанный несколько лет назад генплан был рассчитан на показатель населения в 550 тыс. человек, но потерял актуальность в связи со значительным ростом числа жителей города. Эксперт в комментарии ФАН рассказал, какие трудности могут возникнуть при принятии генплана Севастополя.

Несмотря на то, что официальные данные Крымстата появятся лишь в марте 2021 года, уже сейчас, по различным сведениям, этот показатель составляет от 510 тысяч до 600 тысяч человек. Так, по данным правительства Севастополя, на 1 января 2021 года в городе насчитывалось минимум 513 тысяч человек.