Народная певица из Пензы восхитила Сергея Лазарева на телешоу

Пенза, 8 марта. Великолепное вокальное выступление на шоу «Ну-ка все вместе», организованном при поддержке телеканала «Россия-1», позволило пензенской певице добиться высокой оценки от членов жюри. Особое впечатление Марта Серебрякова произвела на звезду российской эстрады Сергея Лазарева, который с восторгом отозвался об услышанном.

«Ваш голос и все, что вы делали в песне своим голосом, — это было так здорово, круто и филигранно!» Вы так много красок показали! Вы показали столько ходов и столько изящности! Это потрясающе!» — заявил певец после выступления пензячки.

Не обошлось, конечно, и без критики. Так, например, заслуженная артистка России Валентина Воронина после выступления девушки заметила, что над концовкой песни певице необходимо еще немного поработать.

«Марточка, я встала для того, чтобы поддержать наше исконно русское искусство. Конечно, «Валенки» — это песня, которую поют все. Мне не хватило эмоций в кульминации этой песни о любви. И, конечно, для народной певицы вот эти движения бедрами — не надо этого делать. Поработайте над собой», — произнесла Валентина Воронина в ходе шоу.

К слову, мужская половина жюри замечаний заслуженной артистки по поводу движений бедрами не поддержала.

В интервью корреспонденту ФАН исполнительница народной песни, артистка «Пензаконцерта» Марта Серебрякова рассказала, что именно она хотела передать своим выступлением.

«На данном телешоу я представляла свой родной край, и это очень ценно для меня. В современном мире, когда жанр народной песни сильно уступает в популярности новомодным молодежным направлениям, получить одобрение 83 судей из 100 — это отличный результат. Песня «Валенки» уже достаточно сильно «избита», отчего ее исполнение было для меня весьма рискованным шагом. Существовала задача не просто петь песню, а еще и показать, как я сама ее чувствую. Надеюсь, что у меня это получилось. Очень приятными были комментарии Сергея Лазарева», — поделилась певица.

Несмотря на высокую оценку выступления членами жюри, в финал телешоу девушка так и не попала, уступив место представителям более современных музыкальных жанров.

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