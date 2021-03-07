Партия «Зеленая альтернатива» призвала дарить 8 Марта только живые цветы

Москва, 7 марта. Экологическая партия «Зеленая альтернатива» призвала всех мужчин дарить женщинам 8 Марта только живые цветы в горшках, отказавшись от срезанных. По словам пресс-секретаря партии Михаила Гайдая, в преддверии Международного женского дня представители «Зеленой альтернативы» провели в ряде регионов экологические акции.

«Даже в этот день мы стараемся придерживаться линии партии, следовать экологическим трендам. Так, например, в Челябинске наши активисты провели большую акцию, против продажи срезанных цветов, предлагая в качестве альтернативы дарить цветы в горшочках», — заявил Михаил Гайдай.

Что же касается поздравления женщин-однопартийцев, то, по словам Михаила Гайдая, мужчины «Зеленой альтернативы» в качестве подарка дарят им цветы и конфеты.

«Нашим коллегам-женщинам мы дарим живые в горшочках, чтобы они могли их вырастить. Если сладкие подарки, то стараемся более полезные сладости дарить», — пояснил пресс-секретарь партии «Зеленая альтернатива».

Ранее ФАН сообщал, что в преддверии Международного женского дня ЛДПР провели Русский бал. Поздравляя участников и гостей Русского бала, лидер партии Владимир Жириновский напомнил, что такие балы помогают восстановить традиции XIX века, хранят культурную преемственность поколений.