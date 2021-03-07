Небоженко объяснил, почему на Украине наступает самое опасное время 

Киев, 7 марта. Политолог Виктор Небоженко, выступая в ходе пресс-конференции «Лютое начало политического февраля в Украине и мире», заявил, что конфликты среди военного руководства и спецслужб Украины приведут к опасным последствиям. Обслуживающий интересы Юлии Тимошенко эксперт также уточнил, что Запад в этот раз не придет на помощь, так как занят своими делами, сообщает «ПолитНавигатор».

«Россия, зная, что Запад растерянно смотрит на Украину, не зная, как ей помочь, имеет несколько месяцев (я думаю, прежде всего, лето, до октября месяца) возможность интенсивного влияния на Украину. И это самое опасное для нас будет время», — пояснил Небоженко.

По мнению эксперта, происходящее в кругах военных чинов больше напоминает хаос.

«Генералы, Генштаб и Минобороны выясняют отношения. Министры, полковники и генералы СБУ разбираются, у кого какая сексуальная ориентация», — указал он.

Усиление военно-политического давления со стороны Москвы, по мнению Виктора Небоженко — вполне логичный вариант развития событий.

«Россия может открыто усилить военно-политическое давление на фронте. То, что она и делает уже несколько месяцев, ведет интенсивное упорное психологическое и военное давление на передовые линии украинской армии. Второе, они могут воспользоваться случаем, казусом Медведчука», — объяснил политолог.

Также протеже Тимошенко подчеркнул, что со стороны президента Украины Владимира Зеленского, убравшего «Оппозиционную платформу — За жизнь», будет странным рассчитывать на исчезновение пророссийских настроений среди украинского населения.

«Если в Офисе президента думают, что просто силой могут уничтожить 15% электората и их политическое представительство, то это очень наивно и очень опасно», — заключил Небоженко.

Ранее ФАН публиковал мнение политолога касательно закрытия каналов «112 Украина», ZIK и NewsOne.