Сын Шварценеггера похвастался атлетичными формами

Лос-Анджелес, 7 марта. Сын голливудского актера, бодибилдера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена пошел по стопам отца и занялся построением атлетичного тела.

Результатом спортивных усилий наследник звезды боевиков похвастался на своей странице в Instagram. Баена попозировал с оголенным торсом, демонстрируя мышцы. Фотографии сына Шварценеггера привели в восторг его подписчиков.

«Вау, Джо, отлично выглядит. Я могу сказать, что вы действительно прилагаете все усилия!»; «Выглядишь потрясающе, мой брат!»; «Следующий Арнольд Шварценеггер»; «Прекрасная работа», — написали комментаторы.

Джозеф Баена подражает звездному отцу не только в бодибилдинге. Молодой человек в скором времени начнет актерскую карьеру. Сын Шварценеггера снимется в научно-фантастической черной комедии «Колесница». Его коллегами станут Джон Малкович, Роза Салазар и Томас Манн, передает «Мир 24».

«Я занимаюсь актерством, потому что хочу. Так что это исключительно моя инициатива», — говорил Баена.

Арнольд Шварценеггер признавался, что на физические достижения его вдохновлял советский тяжелоатлет Юрий Власов. После недавней смерти спортсмена голливудский актер почтил память покойного в Twitter.