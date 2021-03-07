Стало известно, как россияне выбирают банковские карты

Москва, 7 марта. Аналитики «Россельхозбанка» выяснили, по каким основным критериям жители Российской Федерации выбирают себе банковские карты.

Самым популярным среди граждан страны условием при данном выборе оказалось бесплатное обслуживание карты. Об этом стало известно РИА Новости, которое ссылается на исследование кредитной организации.

«Бесплатное обслуживание <...> выбрали почти 77% респондентов», — рассказал банк.

Также для 58% опрошенных россиян оказалось важным бесплатное снятие наличных в банкоматах других кредитных организаций. Интерес к начислению процентов на остаток средств и возможности получения кэшбэка аналитики выявили у 57% респондентов. В опросе банка принимали участие более 5,3 тысячи человек из всех регионов России.

Центральный банк Российской Федерации рассказал о рекордном числе выданных банковских карт в прошлом году. Россияне получили около 19,2 миллиона «кредиток» и расчетных карт, пишет ФАН.