Выдающих ипотеку организаций станет меньше в России

Москва, 7 марта. Организаций, которые имеют право выдавать гражданам ипотечный кредит, станет меньше в Российской Федерации.

Такой вывод можно сделать, основываясь на новом постановлении российского правительства. Оно подразумевает ужесточенные требования к финансовым организациям, которые имеют право предоставлять жилищные займы.

«Это решение поможет не допустить на рынок недобросовестных игроков», — сообщает пресс-служба кабмина.

Инициатива направлена на усиление защиты прав российских граждан, уточняется в тексте сообщения. Сегодня выдавать ипотеку могут не только банки, но и другие финансовые организации. Постановление уточняет качество кредитов, которые должны быть в их «портфолио». Причем, если организация предоставит недостоверную информацию, ее исключат из списка.

Также кабмин упростил процесс улучшения жилищных условий в России с помощью средств материнского капитала. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.