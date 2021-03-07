Эксперт ответил на слова польского генерала о «войне» НАТО и России за Калининград

У России есть все необходимые средства, чтобы отразить любые провокации Североатлантического альянса в Калининградской области. С таким заявлением в интервью ФАН выступил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак описал вероятный сценарий боевых действий в Калининградской области с участием войск Североатлантического альянса (НАТО). По его словам, именно этот регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии. Офицер заявил, что Калининградская область — это «ворота», ведущие в Балтийское море и на Польскую низменность (места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу).

Генерал отметил, что в этом российском регионе базируются основные силы Балтийского флота, а также войска Калининградского оборонительного района (КОР). Скшипчак считает, что в первые дни конфликта данные соединения должны обеспечить перевес России над соперником в море и воздухе. Также военнослужащие РФ будут блокировать переброску подразделений Альянса на территорию стран Прибалтики, оказывая тем самым поддержку действиям 6-й армии.

Скшипчак убежден, что страны Прибалтики бессмысленно укреплять соединениями НАТО в случае военного конфликта с Россией, поскольку у Москвы наблюдается подавляющий перевес: российская 6-я армия может взять под свой контроль Литву, Латвию и Эстонию за несколько суток.

«Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток. Они просто поедут по той местности, которую выберут, то есть — где захотят», — считает он.

Исходя из того, что Россия имеет в этом регионе военный перевес, Скшипчак предложил командованию НАТО рассмотреть вопрос об усилении группировки в Восточной Европе. По его словам, Альянс должен хотя бы выровнять военный потенциал на данном направлении.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление польского генерала. По его словам, Варшава думала, что может одолеть армию России в Калининградской области, пока не провела штабные учения, которые показали, что войска могут взять под свой контроль всю территории Польши всего за несколько дней.

«Это уже не первое подобное заявление со стороны Польши. Раньше поляки угрожали за семь минут «уничтожить» Балтийский флот. Но во время недавних штабных учений они пришли к выводу, что России потребуется всего несколько суток, чтобы дойти до Варшавы. Это отрезвляюще подействовало на нынешнее командование польской армии. Они поняли, что Балтийский флот представляет из себя очень грозную силу», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса ответил на слова польского генерала о «войне» НАТО и России за Калининград. Василий Дандыкин считает, что таким образом Варшава хочет занять место Германии и стать главным союзником США в Европе.

«Сегодня польские власти стремятся быть опорой США в Восточной Европе, стараясь занять место Германии. Поэтому Варшава постоянно просит Вашингтон разместить на территории страны не только американские системы ПРО, но и войска Североатлантического альянса. Но новая администрация США остановила вывод американских войск из ФРГ, пытаясь вновь сделать из Берлина своего главного союзника в Европе. Помимо этого, Америка вряд ли придет на помощь Польше и прибалтийским государствам, так как у США сегодня хватает своих проблем», — указал эксперт.

Специалист рассказал и о том, что у Российской Федерации есть все необходимые средства, чтобы отразить любые провокации Североатлантического альянса в Калининградской области. Поэтому Польше, Латвии, Литве и Эстонии лучше дружить с Москвой.

«Я думаю, что Балтийский флот и войска Калининградского оборонительного района носят сугубо оборонительный характер. Но как говорится: не буди лихо, пока оно тихо. У России есть все необходимые средства, чтобы отразить любые провокации. Кроме того, Балтийский флот сейчас интенсивно обновляется. В ближайшее годы будут значительно усилены надводная и подводная компонента Балтийского флота. Польше не нужно вести антироссийскую политику, а необходимо наоборот наладить нормальные и добрососедские отношения. Это пойдет на пользу не только России и Польше, но и странам Прибалтики. Поскольку деструктивные действия Запада уже привели к тому, что российские и белорусские грузы переориентировались на порты в Ленинградской области», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что «игрушечные нацисты» стали причиной скандала между Соединенными Штатами и Польшей.