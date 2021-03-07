В Саратовской области пенсионерам предложили пройти терапию искусством

Саратов, 7 марта. Пенсионеров Саратовской области знакомят с шедеврами мирового искусства в качестве терапии и социокультурной реабилитации.

Занятия проходят в рамках программы «Старшее поколение», которая входит в национальный проект «Демография». Специалисты показывают бабушкам и дедушкам шедевры мирового художественного искусства и спектакли.

Пенсионерам важно сохранять живой интерес к жизни, постоянно расти над собой и развиваться, объяснила эксперт центра социального обслуживания Ольга Белова. Записаться на занятия может любой желающий. Уроки проводят в небольших группах с учетом санитарных требований по коронавирусу.

До этого депутат Госдумы РФ Иван Сухарев предложил ввести новую льготу для пенсионеров при покупке ж/д билетов. Инициативу поддержал сенатор от Курской области Валерий Рязанский.