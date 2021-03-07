Вашингтон, 7 марта. Америка, реализуя политику в отношении России, должна учитывать мощь и интересы Москвы. К такому выводу пришли в издании The Hill.

Вашингтону, по мнению журналистов, следует выработать умную и более дальновидную стратегию в адрес России. Для этого Соединенным Штатам необходимо понять позиции и действия РФ такими, какие они есть. Америка должна отбросить идеи о мнимых слабостях страны.

«Скорее, это умение оценивать Россию такой, какая она есть, а не такой, какой ее хочет видеть Вашингтон», — указано в материале издания.

Авторы напомнили американской администрации: Россия – не слабая держава. Она строит тактику на основе жесткого анализа, собственных интересов и имеющихся ресурсов.

«Именно так поступают все разумные и грамотные страны и режимы», — считают журналисты.

Те мерки, которыми сегодня США оценивают Москву, приведут к провалу политических решений. Россия будет легко переигрывать Америку, так как Вашингтон не учитывает стратегические интересы Москвы.

Федеральное агентство новостей сообщало, что недавно глава МИД КНР Ван И обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве в дела других стран. Он сказал об этом на Всекитайском собрании народных представителей.