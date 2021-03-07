Цветы и кокетливые аксессуары: тульская «теща» принарядилась к восьмому марта

Тула, 7 марта. Тульская «теща» принарядилась к Международному женскому дню. Подробности такой интересной традиции выяснил ФАН.

Один из самых необычных тульских памятников, установленный в 1989 году около экзотариума в тульском Заречье, уже давным-давно стал местной достопримечательностью, известной далеко за пределами Тульской области.

«Что мы знаем об этом памятнике? Это самка тираннозавра, высотой три метра и весом три тонны. Автор — известный скульптор Юрий Уваркин», — рассказала ФАН заместитель директора тульского областного экзотариума Светлана Ковальчук.

Имя огромного ящера — Тина Юрьевна. Так ее назвал сам скульптор, ее создатель. Тина, потому что тираннозавр. Сотрудники же экзотариума стали называть ящера Серпентиной. А вот среди туляков прижилось совсем другое название — «теща».

«Жители оружейной столицы люди с юмором и подчас острые на язык. И как только скульптура ящера появилась в Заречье, сразу же решили, что тогдашний директор и основатель экзотариума Сергей Рябов (сейчас он работает в Москве ) так любит свою тещу, что даже поставил ей памятник. Со временем же Тина Юрьевна стала тещей всех тульских зятей», — продолжает Светлана.

Но на этом приколы не закончились. Как-то много лет назад на восьмое марта кто-то вручил «теще» букет цветов. Все-таки Серпентина представительница прекрасного пола! Сотрудники экзотариума мало того, что оценили такой поступок, так еще решили продолжить эту традицию. И теперь много лет подряд Тина Юрьевна принаряжается к каждому празднику, чем очень забавляет туляков и гостей города. Кем она только не была: и школьницей, и вампиршей, и Снегурочкой! Ну, а сейчас она, естественно, нарядилась к Международному женскому дню. Милая дамская сумочка, кокетливые бусы и, конечно же, шикарный букет цветов. Это самый главный атрибут праздника.

Проезжая или проходя мимо такой красоты невозможно не улыбнуться. Серпентина выделяется ярким праздничным пятном. Вот такая интересная традиция.

«Такое ощущение, что памятник живем сам по себе, а экзотариум сам по себе. Хотя «теща» появилась всего через два года после открытия в 1987 году экзотариума, который в тот момент стал первым и единственным специализированным зоопарком рептилий в России. Он быстро обрел популярность в научных кругах всего мира. В Тулу приезжали герпетологи из Европы и США. Сотрудники же тульского экзотариума участвовали во Всемирном герпетологическом конгрессе в 1988 году», — рассказала ФАН заведующая отделом развития тульского областного экзотариума Елена Курлыкова.

Кстати, Тина Юрьевна большая кокетка, а гардероб ее давно не обновлялся. Так что если есть желающие подарить «теще» наряды, то сотрудники экзотариума будут этому очень рады. Как говорится, праздников в году много, а платьев у женщины много не бывает.