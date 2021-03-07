СК проверяет сообщения об избиении подследственного в ярославском СИЗО

Ярославль, 7 марта. Следователи начали проверку после публикации в СМИ сообщений о жестоком обращении и избиении подследственного в СИЗО-2 в Рыбинске Ярославской области.

Родственники пострадавшего Максима М. рассказали журналистам местных СМИ о том, что мужчину избили семеро сотрудников СИЗО, а также они якобы хотели ввести ему в организм металлоискатель. Адвокат Максима М. сообщила, что после избиения ее подзащитный жалуется на острую боль в боку, но не получает необходимой помощи. Все обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам СК РФ. После этого будет принято процессуальное решение.

В конце февраля СК возбудил уголовное дело по факту избиения заключенных в колонии Ярославля. Проверка была инициирована после сообщений СМИ и публикации видео, на котором можно увидеть, как сотрудники УФСИН избивают дубинками двух полураздетых мужчин.