Минобороны России запустило на своем сайте раздел «Героини Великой Победы»

Москва, 7 марта. Новый раздел «Героини Великой Победы», который посвящен подвигу женщин в Великой Отечественной войне, появился на сайте Минобороны РФ.

В разделе «Героини Великой Победы» можно найти старые архивные документы, фотографии, наградные материалы и страницы фронтовых газет.

Минобороны России подчеркивает, что около 150 тыс. женщин-военнослужащих были награждены правительственными орденами и медалями, а более 90 получили звание Героя Советского Союза.

Ранее ФАН писал, что департамент культурного наследия в преддверии 8 Марта порадует жителей Москвы новой виртуальной экскурсией. Россиянам расскажут о жизни выдающихся жительниц столицы.