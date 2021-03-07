Россияне в преддверии 8 Марта стали чаще переводить деньги между картами

Москва, 7 марта. Незадолго до празднования 8 Марта в России выросло количество денежных переводов по номеру телефона, а также между банковскими картами, следует из данных кредитных организаций.

Зафиксировано увеличение числа переводов на 19% в сравнении с первыми числами февраля. В то же время отмечается увеличение объема транзакции. Так, средний чек перевода средств в 2021 году составляет 11 061 рубль, а в период с 1 по 4 марта показатель вырос на 24%, до 13 700 рублей.

Незадолго до Международного женского дня активность россиян по этим категориям могла вырасти по нескольким причинам. Во-первых, данный способ — самый простой для пополнения дебетовых карт и погашения задолженности по кредитным картам перед праздником. Мужчины помогают погасить кредиты близким, а женщины погашают задолженность, чтобы возобновить лимит. Отмечается, что в преддверии 8 Марта мужское население отравляет более крупные суммы, средний чек составил 17 214 рублей.

Российские банки в четвертом квартале прошлого года выпустили 300 млн пластиковых карт. По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, наблюдается насыщенность рынка. О предпочтениях жителей России при выборе банковской карты рассказало издание «ФедералПресс».