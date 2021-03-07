Россиянам объяснили, как распознать эффект после вакцинации

Москва, 7 марта. Последствия, возникающие после прохождения процедуры вакцинации, указывают на то, что вакцина подействовала, считают эксперты.

Побочные эффекты от вакцины, к которым относятся, в частности, боль в месте укола, усталость и лихорадка с температурой до 38 градусов, свидетельствуют о том, что препарат подействовал. Они указывают на формирование в организме иммунного ответа на белок, имитирующий болезнь, считают иммунологи.

С их мнением не совсем согласен главный врач клиники «Лидер-Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Повышение температуры не является признаком, гарантирующим формирование иммунного ответа. Об этом он заявил в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

«Повышение температуры — один из видов иммунного ответа. Но это не означает на 100%, что человек вырабатывает иммунитет именно к этой инфекции, а не выдает реакцию на другие компоненты вакцины. Не скажу также, что слабость или боль в месте укола напрямую сигнализируют о том, что идет выработка иммунитета», — считает он.

Тимаков отмечает, что максимально достоверно эффективность можно доказать лишь после анализа крови. Его проводят через три недели после вакцинации.

Ранее Тимаков рассказал о сроках, в течение которых дети являются заразными носителями COVID-19. По его мнению, они перестают представлять опасность через десять дней.